دخان كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيارة تونس-الحمامات

أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني عشية اليوم الجمعة، عن وجود دُخان كثيف بالطريق السيّارة أ01 (تونس / الحمّامات) من الكلم 10 إلى الكلم 15 مُستوى منطقة مرناق بالإتجاهين نتيجة اندلاع حريق.

ودعت إدارة الحرس الوطني مُستعملي الطريق إلى أخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السّرعة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيّد بقواعد السيّر والجولان.

ويُمكن الاتصال بمكتب الإرشاد المروري بإدارة عمليّات الحرس الوطني على الأرقام التالية: 71690445 و 71963512 كما يُمكن الإتصال على هاتف النجدة 193.

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