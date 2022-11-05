دخول الطريق السيارة قابس مدنين حيّز الاستغلال موفى مارس 2023

أدت اليوم السبت 05 نوفمبر 2022 ، وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري زيارة عمل ميدانية إلى ولاية مدنين، رفقة سعيد بن زايد والي الجهة وبحضور الرئيسة المديرة العامة لشركة تونس الطرقات السيارة سهام بن سلطان والمدير العام للجسور والطرقات صلاح الزواري والمدير العام للتنسيق بين الادارات الجهوية مراد المؤدب الحمروني و غازي الشريف مكلف بمأمورية بالديوان والمدير الجهوي للتجهيز والاسكان بمدنين أحمد عز الدين وعدد من الاطارات المركزية والجهوية والمحلية.

واستهلت الوزيرة زيارتها بمعاينة تقدم أشغال القسط عدد 4 من مشروع الطريق السيارة قابس مدنين على طول 21 كلم من ن.ك 63 إلى ن.ك 84.3 على مستوى محول سيدي مخلوف الراقوبة ن.ك 65، وذلك بعد أن تم تجاوز مختلف الصعوبات والاشكاليات العقارية التي رافقت انجاز هذا القسط في الفترة الأخيرة وتقدمت نسبة إنجازه 87 بالمائة.

وجددت الوزيرة حرصها على ضرورة احترام رزنامة الإنجاز المحينة وذلك للتسريع في نسق الأشغال وإتمامها في الآجال المحددة نظرا لما يمثله مشروع الطريق السيارة قابس مدنين من مكسب هام للجهة في تنشيط الدورة الإقتصادية وفتح آفاق تنموية جديدة.

ومن المبرمج أن يدخل مشروع الطريق السيارة قابس مدنين في مجمل أقساطه الأربعة على طول 84 كلم حيّز الاستغلال موفى شهر مارس 2023.

وللإشارة فقد بلغت نسبة تقدم أشغال توفير وتركيز زلاقات الأمان بالمنطقة الوسطى للقسط 2و3 و4 من الطريق السيارة 95 بالمائة في انتظار استكمال القسط 2من الطريق السيارة وبخصوص أشغال التنوير العمومي بلغت نسبة الأشغال 90 بالمائة في كامل المحولات في انتظار استكمال الأشغال على مستوى محول الراقوبة وسيدي مخلوف.

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