درجة الإنذار عالية في هذه الولايات والرصد الجوي يُحذر من إمكانية ارتفاع منسوب المياه

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة محينة مساء اليوم الأربعاء، أن اليقظة في ولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية يجب أن تكون في مستويات عالية ودرجة الانذار شديدة نتيجة لهطولات الأمطار التي قد تتسبب في ارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة خصوصا وتشكل السيول والاودية.

ومن المنتظر أن يتزامن نشاط السحب الرعدية مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.

ومن المتوقع أن تتراوح الكميات بالولايات المذكورة بين 50 و70 مم وتتجاوز محليا 100 مم.

كما ستشهد ولايات بنزرت وتونس وزغوان والقيروان وصفاقس نشاطا للسحب الرعدية بفاعلية اقل نسبيا، فيما لا يتطلب الوضع الجوي بولايات الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب اليقظة.

النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري بالسواحل الشرقية حيث يكون البحر شديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة ليلا بين 15 و20 درجة وتكون في حدود 11 بالمرتفعات.

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