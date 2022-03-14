دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بقائد القوات البحرية الملكية السعودية

اخر تحديث : 14/03/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

علم تونس والسعودية

التقى وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش اليوم الاثنين، بقائد القوات البحرية الملكية السعودية فهد بن عبد الله العفيلي بمقر الوزارة للتباحث بخصوص مزيد دعم علاقات التعاون العسكري وتطويره بين تونس والسعودية.
واستعرض الطرفان الروابط الأخوية المتينة والتاريخية القائمة بين البلدين والإرادة المشتركة للعمل على مزيد النهوض بالتعاون العسكري بين الجانبين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع.


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