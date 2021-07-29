دعم مطلق للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لقرارات الرئيس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عضو المجلس الرئاسي الليبي « عبد الله اللافي » اليوم الخميس، في زيارة رسمية مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا.

وقال المسؤول الليبي إنه تم خلال اللقاء الاطلاع على الأوضاع في تونس واستقرارها كما تم التباحث بخصوص الأوضاع الوطنية والإقليمية في المنطقة.

وأكد عبد الله اللافي أن الرئيس أخبره بأن الأمور تسير بشكل دستوري سليم وطمأنه بأنه حريص على انتهاء المرحلة الانتقالية، متمنيا الاستقرار والأمن لدولة تونس وشعبها، ومؤكدا أن تونس وليبيا شعب واحد في دولتين.

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