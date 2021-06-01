دعوة الفئة العمريّة بين 50-60 سنة لتلقّي الجرعة الاولى من التلقيح

شرعت وزارة الصحّة اليوم الثلاثاء غرّة جوان 2021، في دعوة المواطنين المسجّلين على منظومة ايفاكس والمنتمين للفئة العمريّة بين 50-60 سنة لتلقّي الجرعة الاولى من اللقاح المضادّ لفيروس كورونا.

وذكّرت وزارة الصحّة كافّة المعنيّين بضرورة الالتزام بالمواعيد واحترام التوقيت المحدّد لتلقّي التلقيح وذلك قصد احكام تنظيم عمليّة الاستقبال بالمراكز والتطعيم بجرعة اللقاح في ظروف ملائمة.

كما تتواصل عمليّة دعوة وتطعيم المواطنين المنتمين للفئة العمرية فوق 60 سنة بالتوازي مع الشروع في دعوة الفئة العمرية 50-60 سنة.

وجددت الوزارة دعوتها للتسجيل على منظومة ايفاكس .

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