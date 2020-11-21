دعوة مستعملى الطريق الى أخذ الاحتياطات اللازمة على إثر نزول أمطار غزيرة

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الداخلية تُحذر من وجود أمطار غزيرة تحجب الرؤية حذرت الإدارة العامّة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة، من نزول أمطار غزيرة تحجب الرؤي ...

الداخلية تحذّر مستعملي الطريق أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين 21 ماي 201 ...

الليلة: أمطار غزيرة وبكميات هامة يكون الوضع الجوي آخر هذه الليلة، ملائما لنزول أمطار رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا ب ...

نشرة خاصة: أمطار غزيرة بجهة الساحل والقيروان يتجاوز مجموعها 100 مم يتواصل نزول أمطار مؤقتا رعدية بقية هذا اليوم السبت 22 سبتمبر 2018، بالشمال والمناطق الشر ...