دعوة مستعملى الطريق الى أخذ الاحتياطات اللازمة على إثر نزول أمطار غزيرة

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم السبت، عن نزول أمطار غزيرة بجميع مصالح الطرقات السيارة ( الطريق السيارة أ1 والطريق السيارة أ3 والطريق السيارة أ4) .
ودعت إدارة حرس المرور مستعملي الطريق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السرعة مع إستعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيد بقواعد السير والجولان.
كما يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:
- 71960448
- 71963512
ويمكن الإتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني (193).
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