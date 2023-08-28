دغفوس: المؤشرات الوبائية تؤكد حاليا عدم وجود موجة جديدة من كورونا

أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا رياض دغفوس في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين، أن الوضع الوبائي في تونس مستقر والمؤشرات الوبائية تؤكد حاليا عدم وجود موجة جديدة من الفيروس.

وأوضح دغفوس أن عدد المقيمين بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا يتراوح معدلهم بين 2 و3 في اليوم الواحد فيما لم يتجاوز عدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة 5 حالات خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد عضو اللجنة العلمية أن التقطيع الجيني الأخير لم يبرز وجود المتحور الجديد لكورونا »EG.5″، داعيا المواطنين الحاملين لأمراض مزمنة وكبار السن إلى الإقبال على التلقيح المضاد لكورونا المتوفر بكميات كافة، حسب تعبيره.

وكان عضو اللجنة العلمية الهاشمي الوزير أكد في تصريح إعلامي سابق أن « المتحور الجديد لا خصوصية له وليس شرسا ولا يؤدي الى تعكرات كبيرة ويمس فئة معينة فقط وهم المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من نقص في المناعة ».

ودعا إلى ضرورة التلقيح ، معتبرا أن تسجيل عدد إصابات في الفترة الأخيرة بفيروس كورونا في تونس يعود إلى نقص المناعة ضد الفيروس بمرور الوقت وعدم تجديد التلقيح.

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