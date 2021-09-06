دغفوس: تلقيح 78 طفلا بجرعات مركزة لن يشكل خطرًا على صحتهم

أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ومدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن تلقي 78 طفلا من ولايتي قبلي وقفصة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، خلال اليوم الوطني الثالث لعمليات التلقيح المكثف يوم الاحد 29 أوت الماضي، جرعات مركزة من تلقيح « فايزر » لن يشكل أي خطر على صحتهم.

وأوضح المتحدث بأنه تم على وجه الخطأ تطعيم 61 طفلا من ولاية قبلي و17 طفلا من ولاية قفصة تتراوح أعمارهم من الفئة العمرية المذكورة بجرعات مركزة من تلقيح « فايزر » دون القيام بتخفيف هذه الجرعات بمحلول، كما هو جاري به العمل.

وأوضح دغفوس بأن تلقي جرعات مكثفة من تلقيح « فايزر » لا يشكل أي خطر على صحة الإنسان بما في ذلك الأطفال حيث أنه تم تطعيم العديد من الأشخاص بجرعات مركزة خلال التجارب السريرية التي قامت بها مخابر « فايزر » دون ظهور أي أعراض جانبية أو حتى فاعلية إضافية عليهم الأمر الذي جعلها تخير التقليص من هذه الجرعات لتوفير المزيد منها.

وأضاف دغفوس أن التلقيح متكون من مكون أساسي يضاف اليه محلول حيث أن مضاعفة كمية المحلول قد تتسبب في بعض الحالات في حساسية تتمثل بالخصوص في طفح جلدي أو الاصابة بالإغماء أما مضاعفة المكون الأساسي للتلقيح لا ضرر منه مطلقا خاصة وأن العديد من البلدان حول العالم وقعت في هذا الخطأ في عديد المناسبات و مر الأمر بسلام، وفق تأكيده.

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