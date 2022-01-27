دفء منتظر تدريجيا خلال الساعات القادمة

اخر تحديث : 27/01/2022

طقس حرارة

تتواصل اليوم الخميس 27 جانفي 2022، مؤشرات الاستقرار باستثناء الحرارة المنخفضة صباحا والتي تتراجع إلى ما دون 5 درجات .
بقية عناصر الطقس معتدلة بالإضافة إلى دفء منتظر تدريجيا خلال الساعات القادمة مع الفترات المشمسة التي سنشهدها.
ومن المنتظر تسجيل ارتفاع طفيف في الحرارة القصوى مقارنة بالأمس لتتراوح القصوى بين 12 و17 درجة.
تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة، أما البحر قليل الاضطراب وملائم لمختلف الأنشطة البحرية.


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