دقيش: خسائر مادية ولوجستية لكل المنظومة الرياضية تتجاوز مليار و241 ألف دينار



أكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش خلال افتتاحه اشغال الندوة الوطنية حول مكافحة العنف والشغب داخل الفضاءات الرياضية اليوم الأربعاء، ما اعتبره انزلاقا خطيرا للأهداف النبيلة للرياضة وما تشهده في السنوات الأخيرة من تفاقم لظاهرة العنف والشغب داخل محيط الفضاءات الرياضية وخارجها وما الحقته من خسائر مالية ولوجستية كبيرة شملت كل المنظومة الرياضية من منشآت وتجهيزات مرورا بتقلص مداخيل الجمعيات نتيجة غياب الجماهير لتتجاوز قيمتها الجملية مليار و241 الف دينار إضافة الى تسجيل 120 حالة عنف خلال الموسم الرياضي 2021-2022 شملت مختلف الاختصاصات الرياضية و21 اضرارا بالممتلكات و54 إصابة شملت الاطار الأمني والحكام والمسؤولين.

وأضاف كمال دقيش في الاطار ذاته، أن هذه الندوة هي تتويج لأشغال أربع لجان، أمنية وقانونية وإعلامية اتصالية ونفسية اجتماعية سعت من خلال اشغالها الى ايجاد حلول ومقترحات فعلية وناجعة وآليات عمل جدية للحد من هذه الظاهرة الخطرة التي تهدد المنظومة القيمية والأخلاقية بصفة عامة والمنظومة الرياضية بصفة خاصة انطلاقا من إعادة النظر في النصوص القانونية واعداد قانون أساسي لمقاومة العنف والشغب داخل الفضاءات الرياضية في اطار مقاربة متكاملة تعتمد على الجانب الوقائي ثم التنظيمي دون التغافل عن الجانب الجزائي استئناسا بالتجارب المقارنة في عديد دول العالم.

ودعا دقيش الى ضرورة وضع الخطط والبرامج والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المنشآت الرياضية وتوفير كل مقومات الحماية اللازمة بها مع التأكيد على أهمية دور لجان الأحباء في توعية الجماهير وتأطيرها ونبذ كل اشكال التعصب والابتعاد عن التصريحات التي من شأنها ان تغذي النعرات الجهوية.

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