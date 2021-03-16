دقيقة صمت قبل انطلاق كل المباريات ترحما على روح الفقيد أحمد المغيربي

قررت الجامعة التونسية لكرة القدم الدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق كل مباريات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى المقامة غدا الأربعاء 17 مارس 2021 و مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الثانية و الهواة مستوى اول و ثان بمختلف ملاعب الجمهورية المبرمجة يومي السبت 20 و الأحد 21 مارس 2021 و ذلك ترحما على روح فقيد كرة القدم التونسية اللاعب الدولي السابق و المدرب أحمد المغيربي الذي وافاه الأجل المحتوم فجر اليوم الثلاثاء.
تغمده الله بواسع رحمته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
كلمات البحث :أحمد المغيربي;دقيقة صمت;مباريات
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