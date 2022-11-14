دكتور الدوعاجي: هناك أطفال في العناية المركزة بسبب جرثومة الشيغيلا

أكد الرئيس السابق للجمعية التونسية لطب الاطفال دكتور محمد الدوعاجي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم صباح اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، وجود حالات في المستشفى والعناية المركزة في صفوف الأطفال بسبب جرثومة الشيغالا التي شهدت مؤخرا انتشارا، داعيا إلى عدم التساهل معها لأنها يُمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وأبرز المتحدث بأنه في حال التعامل الجيد والسليم مع هذا المرض الجرثومي فإنه لن يشكل خطرا على صحة الانسان، لكن التساهل في التعامل معه يُمكن أن يُعكر الحالة وقد يؤدي إلى الوفاة في صفوف الكبار لا الأطفال فقط.

ودعا الدكتور إلى الالتزام بشروط النظافة باعتبارها الكفيلة للتصدي لهذا المرض الجرثومي، والقضاء عليه، مبرزا أن الإسهال وأوجاع البطن وتقلّصاته هي أبرز علاماته.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت موفى الأسبوع المنقضي، عن تزايد في عدد الإصابات بمرض الإسهال بجرثومة « الشيغالا » نوع (Shigella Sonnei) شديد المقاومة في الفترة الاخيرة، خاصة لدى الأطفال، داعية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي العدوى بين أفراد المجتمع ومتقدمة بجملة من التوصيات في الغرض.

جرثومة الشيغيلا: أسبابها وأعراضها وكيفية الوقاية منها

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