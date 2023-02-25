دليلة مصدّق: قررنا مقاطعة الترافع لانتفاء شروط المحاكمة العادلة

أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي في بلاغ للرأي العام صباح اليوم السبت، 25 فيفري 2023، عن قرارهم مقاطعة التّرافع لانتفاء أبسط شروط المحاكمة العادلة ولقناعتها بأنّ قرارات الإيداع ليست قضائيّة بل سياسيّة بحتة سبق اتّخاذها.

وورد في البلاغ الذي نشرته المحامية دليلة بن مبارك مصدق: « السّاعة السّابعة وخمسين دقيقة من صبيحة يوم السّبت 25 فيفري 2023 ، وبعد 15 ساعة من الإستنطاقات والمرافعات ، وبعد إصدار 3 بطاقات إيداع , أصبحت لدينا قناعة راسخة بأنّ مصير كلّ من عصام الشّابّي وجوهر بن مبارك و شيماء عيسى والأستاذين غازي الشّوّاشي ورضا بلحاج هو .. 5 بطاقات إيداع إضافيّة .. دون مبرّر قانوني ولا واقعيّ . »

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