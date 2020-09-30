دواء متوفر في تونس أظهر نجاعة كبيرة في التغلب على فيروس كورونا

أكد مدير معهد باستور بتونس وعضو اللّجنة العلميّة لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ الهاشمي الوزير في نقطة إعلامية اليوم الأربعاء، أن الباحثين في معهد باستور بفرنسا بصدد إنجاز تجارب سريرية على دواء متوفر في تونس أظهر نجاعة كبيرة في التغلب على فيروس كورونا.

وبين الوزير أن هذا الدواء يمثل أملا للتونسيين في إيجاد علاج للفيروس خلال الأشهر القليلة القادمة.

وبخصوص التّلاقيح، جدّد الدكتور الهاشمي الوزير، دعوة كبار السنّ وحاملي الأمراض المزمنة وأعوان الصحّة إلى الإقبال على التلقيح ضدّ القريب لحمايتهم من مضاعفات الإصابة بالنّزلة الموسميّة وسهولة توجيه المرضى في مسالك كوفيد 19 أو في غيرها من المسالك العاديّة للعلاج.

كلمات البحث :تونس;دواء;كورونا