دورة استراليا المفتوحة: أنس جابر تتأهّل إلى الدور الثاني

تأهّلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر اليوم الثلاثاء، إلى الدور الثاني من دورة استراليا المفتوحة للتنس بعد فوزها على السلوفينية تامارا زيدانساك المصنفة 98 بنتيجة ( 2-1) 7-6 و4-6 و6-1.

واستهلت أنس مشوارها في أولى البطولات الأربع الكبرى بفوز صعب في المجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل ستة واقتنصت تامارا المجموعة الثانية بعد كسر إرسال البطلة التونسية (6-4).

وفي المجموعة الثالثة سيطرت أنس جابر تماماً على الموقف وحسمت المجموعة والمواجهة لصالحها بعد اكتساح منافستها بستة أشواط مقابل شوط واحد لتمضي قدماً في البطولة وتصعد إلى الدور الثاني.

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