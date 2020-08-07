دورة المراقبة لبكالوريا 2020: شعبة الرياضة الأكثر نجاحا وشعبة الاقتصاد الأقل

كشف وزير التربية محمد الحامدي في نقطة إعلامية اليوم الجمعة، أن نسبة النجاح في دورة المراقبة لبكالوريا 2020 بلغت 44.06 بالمائة.

وأوضح الوزير بأن أرفع نسبة نجاح في دورة المراقبة كانت في بكالوريا رياضة بنسبة 83.13 بالمائة لتها شعبة الرياضيات 61.98 ثم شعبة العلوم التجريبية بنسبة 49.64 بالمائة.

وقال الوزير إن أقل نسبة نجاح في هذه الدورة كانت في شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 31.64 بالمائة .

يُشار إلى أنه سيتم الانطلاق في الإعلان عن نتائج دورة المراقبة لمناظرة البكالوريا على الساعة السابعة مساءً.

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