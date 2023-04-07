دورة تشارلستون: أنس جابر تواجه اليوم الروسية كالنسكايا

تلاقي بطلة التنس التونسية أنس جابر المصنفة الـخامسة عالميا عشية اليوم الجمعة، بداية من الساعة 18:00 الروسية آنا كالنسكايا المصنفة 70 عالميا في الدور الربع النهائي لدورة تشارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية من فئة 500 نقطة .

وكانت جابر قد تأهّلت أمس، الى ربع نهائي دورة شارلستون عقب فوزها على الأمريكية المصنفة 172 عالميا كارولين دولهايد بواقع مجموعتين لصفر تفاصيلها 3/6 و 5/7.

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