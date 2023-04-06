دورة تشارلستون: أنس جابر تُواجه كارولين داليهايد اليوم

من المُنتظر أن تواجه بطلة التنس التونسية أنس جابر المصنفة الخامسة عالميا اليوم الخميس 6 أفريل 2023، بداية من الساعة 17:30 بتوقيت تونس الأمريكية كارولين داليهايد المصنفة 172 عالميا في إطار ثمن نهائي دورة تشارلستون الأمريكية.

وللتذكير فقد تأهلت أنس جابر للدور ثمن النهائي بعد فوزها على الاوكرانية ليزيا تسورينكو المصنفة 77 عالميا في الدور الثاني بمجموعتين لصفر (6-3)(6-3)..

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