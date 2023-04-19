دورة شتوتغارت: أنس جابر تبلغ ربع النهائي

اخر تحديث : 19/04/2023
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

أنس جابر

عادت التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالميًا، من تأخر بمجموعة وفازت على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-1، 5-7، 3-6 لتبلغ الدور ربع النهائي من دورة شتوتغارت لكرة المضرب.

وتلتقي جابر تاليًا مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، وصيفة أستراليا المفتوحة وبطلة إنديان ويلز، أو البرازيلية بياتريز حداد.
وللتذكير فقد تُوّجت جابر منذ قرابة العشرة أيام باللقب الرابع في مسيرتها في دورة تشارلستون الأمريكية.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق