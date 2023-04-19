دورة شتوتغارت: أنس جابر تبلغ ربع النهائي

عادت التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالميًا، من تأخر بمجموعة وفازت على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-1، 5-7، 3-6 لتبلغ الدور ربع النهائي من دورة شتوتغارت لكرة المضرب.

وتلتقي جابر تاليًا مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، وصيفة أستراليا المفتوحة وبطلة إنديان ويلز، أو البرازيلية بياتريز حداد.

وللتذكير فقد تُوّجت جابر منذ قرابة العشرة أيام باللقب الرابع في مسيرتها في دورة تشارلستون الأمريكية.

كلمات البحث :أنس جابر;ربع نهائي;شتوتغارت