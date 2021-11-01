دونالد بلوم يُؤكّد على دعم الولايات المتحدة لتونس والمؤسسات الديمقراطية

استقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي صباح اليوم الاثنين، سفير الولايات المتحدة بتونس دونالد بلوم Donald Blome ، واستعرض الطرفان الوضع العام بالمنطقة خاصة كيفية دعم التجربة الديمقراطية في تونس و دفع الاقتصاد الوطني .

وأكد بلوم استعداد الولايات المتحدة على دعم تونس والمؤسسات الديمقراطية وتشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا المسار خاصة في المجال الاقتصادي الذي يطلب الإسراع في حلول عملية وفي المفاوضات مع المؤسسات الدولية و إخراج تونس من الوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني . وقد حضر اللقاء الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات أنور بن قدور .

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