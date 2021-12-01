دون سقف زمني: إضراب فجئي على كامل الشبكة الحديدية

دخل أعوان وعمال الشركة التونسية للسكك الحديدية اليوم الأربعاء، في إضراب فجئي، بسبب تأخر صرف أجورهم لشهر نوفمبر المنقضي.

وقال العربي اليعقوبي الكاتب العام لنقابة الشركة التونسية للسكك الحديدية في تصريحات صحفية، إن حالة من الغضب والاحتقان في صفوف العمال، مؤكدا أنه لن يتم رفع الإضراب إلا بعد صرف أجورهم وتلبية مطلبهم المتمقل في استئناف الجلوس على طاولة الحوار للنظر في تطبيق الاتفاقيات الممضاة منذ سنة 2018.

كلمات البحث :إضراب;الشبكة الحديدية;سقف زمني