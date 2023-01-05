ديسمبر 2022: ارتفاع نسبة التضخم إلى مستوى 10.1%

كشف المعهد الوطني للإحصاء في معطيات نشرها اليوم الخميس 5 جانفي 2023، ارتفاع نسبة التضخم في شهر ديسمبر 2022، لتصل الى مستوى 10,1 بالمائة مقابل 9,8 بالمائة في نوفمبر 2022.

في المقابل سجل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2022 ، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، ارتفاعا ليصبح في حدود 7,7 بالمائة بعد ان كان 7,3 بالمائة، خلال شهر نوفمبر 2022

وفسّر المعهد الوطني ارتفاع نسبة التضخم، بزيادة أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 14,6 بالمائة. وأرجع هذه الزيادة في أسعار المواد الغذائية، بالأساس، الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 38,9 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 26,3 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية، 22,8 بالمائة، ولحم البقر، 19,5 بالمائة، والخضر الطازجة بما يعادل 17,2 بالمائة.

كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ديسمبر 2022، منحى تصاعديا بنسبة 10,2 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي. ويعزى ذلك، حسب المصدر ذاته، خاصة الى تطور أسعار مواد البناء بنسبة 9,4 بالمائة والملابس والاحذية، 9,5 بالمائة، ومواد التنظيف بنسبة 10,1 بالمائة.

وسجلت أسعار الخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 6,7 بالمائة، وذلك، أساسا، نتيجة الزيادة في أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,9 بالمائة والخدمات الطبية بنسبة 5,6 بالمائة وخدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 11,7 بالمائة.

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