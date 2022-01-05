ديلو: البحيري اضطر إلى خوض اضراب جوع وحشي وهو بين الحياة والموت

أعلنت هيئة الدفاع عن المحامي والنائب بالبرلمان المعلّقة أعماله نورالدين البحيري اليوم الأربعاء، عن تدهور الحالة الصحيّة لموكّلها مؤكّدة أنّه « في حالة خطيرة وبين الحياة والموت ».

وافاد سمير ديلو عضو هيئة الدفاع خلال نقطة إعلاميّة عقدتها الهيئة اليوم الاربعاء بدار المحامي بالعاصمة، ان نور الدين البحيري « اضطر » إلى خوض اضراب جوع وحشي امتنع فيه عن الغذاء والماء والدواء، محملا المسؤولية لكل من ساهم في اختطافه واحتجازه في مكان سرّي في الإضرار بصحته ومسؤولية حياته.

كما وجهت الهيئة نداء عاجلا إلى الرأي العام الوطني والدولي وإلى المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لإعلامها أنّ البحيري « حاليا وحسب مصادر طبية أكيدة بين الحياة والموت ».

وكانت حركة النهضة قد حمّلت في بلاغ لها اليوم، المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية للبحيري لرئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد والقائم بشؤون وزارة الداخلية توفيق شرف الدين خاصة بعد ما أعلنه خلال الندوة الصحفية الأخيرة.

وكانت سعيدة العكرمي زوجة البحيري قد زارته مع ابنه اليوم بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.

كلمات البحث :إضراب جوع;البحيري;ديلو