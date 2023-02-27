ديلو: البحيري ليس موقوفا في قضية التآمر على أمن الدولة بل بسبب تصريح

أعلن المحامي سمير ديلو في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الاثنين، أن نور الدين البحيري موجود حاليا بقسم الإنعاش في مستشفى الرابطة ويُعاني من ضيق في التنفس وتعفن في الرئتين، مؤكدا أنه تم منع زوجته من زيارته.

وقال ديلو إن البحيري يخوض إضرابا لأنه توقف يوم 14 فيفري بموجب شكاية تقدّمت يوم 13 فيفري بينما هو تقدم بشكاية منذ سنة وشهرين خلال إيقافه وجوبيا وتقدّم بشكاية منذ 15 يوما في اعتداء تعرض له سبب له كسرا في الكتف.

وشدد ديلو على أن نور الدين البحيري موقوف ليس في قضية التآمر على أمن الدولة بل بموجب تصريح أدلى به يوم 8 جانفي المنقضي خلال اجتماع جبهة الخلاص، مبرزا بأن البحيري توجهت له تهمة تغيير هيئة الدولة اعتمادا على الفصل 72 من المجلة الجزائية والذي ينص على أن عقوبة مرتكبيه هي الإعدام.

الفصل 72 : « يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي. »

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