ديلو: بطاقة إيداع العريض صدرت بناء على انطباع سياسي من حاكم التحقيق

أكد سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، أن بطاقة الإيداع في حق موكله صدرت بناء على انطباع وتقييم سياسي من حاكم التحقيق، واصفا الأبحاث بغير النزيهة.

وأبرز المتحدث بأن العريض يحاكم على جرائم تم سن القانون الذي يجرمها بتاريخ لاحق على الوقائع، مؤكدا أنه لم يتم الحصول على أي دليل مادي يُدين علي العريض أو يُثبت أي علاقة له بملف سفر أو تسفير .

وشدد ديلو على أن التهمة هي التسفير لكن الملف من دون أفعال، مؤكدا أنه تم إخراج محكومين في قضايا إرهابية مودعين بسجن المرناقية أُسندت لهم صفة شاهد وقدّم بعضهم تحاليل سياسية.

وأوضح ديلو أن القضة انطلقت بوشاية من خصم سياسي لحركة النهضة بناء على معطيات فايسبوكية وخليط من الإشاعات والأكاذيب والقص واللصق انطلاقا من تقرير قدمه ممثل نقابة الأمن الجمهوري.

وأعلن ديلو أنه تقدم بشكاية في التدليس لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس .

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