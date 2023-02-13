ديلو: سجّلنا خُروقات في كل عمليّات الإيقاف الأخيرة

أكد المحامي سمير ديلو في تصريح لإذاعة شمس اف ام صباح اليوم الإثنين 13 فيفري 2023، أنه تم تسجيل خروقات في كل عمليات الإيقاف التي تمت خلال اليومين الأخيرين من بين الخروقات خاصة عدم السماح لمحاميه بزيارته.

وأشار ديلو إلى أنه يجهل أسباب إيقاف القيادي بحركة النهضة السياسي عبد الحميد الجلاصي والتهم الموجهة إليه، موضحا بأنه تم حجز حاسوبه وحاسوب زوجته وهاتفه.

وقال ديلو إن عمليات التفتيش في الأصل، تتم باحترام جملة من الإجراءات وباحترام القانون لكن في عمليات التفتيش الأخيرة تم ترويع العائلات ولم تُحترم المقتضيات القانونية.

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