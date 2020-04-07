ديوان الإفتاء: جواز دفن المتوفى بكورونا من غير غسل والتبرع بمال الحج أو العمرة

أكد ديوان الإفتاء للجمهورية التونسية في بيان له اليوم الثلاثاء، جواز تكفين المتوفى بسبب فيروس كورونا بالصيغة التي وضحها الأطباء مع جواز دفنه من غير غسل لما قد يحتمله ذلك من الإصابة بالعدوى، وهو حكم اضطراري فضلا عن جواز أن يصلي شخص واحد على الجنازة .

كما يجوز تقديم مال الزكاة عن موعده وإعطائه الفقراء والمحتاجين، كما يجوز التبرع به أو بجزء منه الى صندوق 1818 ، وفق نص البيان.

كما يصح وفق ديوان الإفتاء، التبرع بمال الحج أو العمرة خصوصا لمن سبق له الحج أو العمرة .

ودعا الديوان أصحاب المال ومن كان قادرا على مد يد المساعدة أن يتبرعوا لهذا الصندوق بكل ما هو مستطاع .

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