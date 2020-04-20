ديوان الإفتاء: صلاة التراويح وصلاة العيد تقام في البيوت

أكد ديوان الإفتاء في تونس اليوم الاثنين، أنه اعتبارا للظروف الصحية العامة الاستثنائية والتي تفرض التباعد الاجتماعي لتجنب خطر العدوى تؤدى صلاة التراويح وصلاة العيد بالبيت.

وبين الديوان بأن جمهور الفقهاء ذهب إلى أنّ صلاة التراويح في جماعة سُنّة وليست فريضة ، لأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام جمع الناس عليها عدّة ليالٍ ولم يخرج إليهم في باقي الليالي مخافة أن تُفرَض عليهم .

كما جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس عليها وقدم عليهم الصحابي الجليل أُبيّ بن كعب رضي الله عنه .

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