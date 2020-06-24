ديوان الإفتاء عن إلغاء حج الخارج: قرار السعودية صائب وحكيم

أكد ديوان الإفتاء للجمهورية التونسية في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن قرار وزارة الحج السعودية فتح موسم الحج لأعداد محدودة من الحجاج داخل المملكة وذلك بسبب الظروف الصعبة الذي يمر بها العالم بأسره بانتشار وباء « كوفيد 19″ وارتفاع عدد الإصابات به وعدد الوفيات حكيم وصائب.

وأشار الديوان إلى أنه من الحكمة تجنيب الناس هذا العام أسباب التجمع والازدحام حفاظا على أجسادهم وأرواحهم وهو من صميم ما دعا إليه ديننا الحنيف، مشيرا إلى أنه لعدم تعطيل موسم الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام ، كان قرار وزارة الحج السعودية صائبا وذلك حرصا على مصلحة المسلمين وعلى أرواحهم .

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