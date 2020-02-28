ديوان الإفتاء: قرار السعودية تعليق العمرة واجب بالدين

أكد ديوان الافتاء اليوم الجمعة، أن تفشي المرض الجديد والخطير المسمى « كورونا » يفرض شرعا اتخاذ تدابير سريعة ووقتية لحماية أرواح الناس وأجسادهم من الإصابات التي قد ينجر عنها الموت .

وبين الديوان أن من هذه التدابير السريعة التعليق الوقتي لموسم العمرة الى أن تزول كل المخاوف من هذا الوباء الجديد الذي حصد أرواح الألاف من البشر .

وشدد الديوان على أن هذا الإجراء الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وتجاوبت معه كثير من الدول ، ومنها تونس ، يندرج ضمن هذه الاحتياطات الأكيدة وهو واجب بالدين .

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