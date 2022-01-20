ديوان الإفتاء للتونسيين: لا تبخلوا على تونس ولا تترددوا في دعمها

دعا مفتي الجمهورية عثمان بطيخ في بلاغ له اليوم الخميس، أهل الخير إلى المساعدة على إنقاذ البلاد وإخراجها من أزمتها.

واعتبر ديوان الإفتاء أن الانخراط في إنقاذ الوطن واجب من أوكد الواجبات يعقبه اطمئنان وتقدّم ورقي واستقرار اجتماعي وسياسي ويرفع عن الناس الفقر والخصاصة والذل والهوان.

وشدد المفتي على أن مساعدة البلاد للخروج من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها هو واجب أخلاقي وديني، متوجها بالشكر لكل من قدم المساعدة خلال الأزمات السابقة أبرزها فترة تفشي فيروس كورونا.

وأشار البلاغ إلى أن في التناصح والتكافل والتضامن تكمن مواطن القوة والعزة والكرامة.

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