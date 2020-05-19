ديوان الإفتاء: يجوز أن تصلى صلاة العيد في البيت

أكد مفتي الجمهورية عثمان البطيخ اليوم الثلاثاء، أنه يجوز أن تصلى صلاة العيد في البيت وهي ركعتان بالفاتحة والسورة جهرا بلا أذان ولا إقامة ولا خطبة .
ومن سنة صلاة العيد التكبير في الركعة الأولى 7 تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام ويكبر في الركعة الثانية 6 تكبيرات بما فيها تكبيرة القيام من الركعة الأولى، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الشمس .
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