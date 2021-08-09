ديوان الإفتاء يُحدّد قيمة زكاة المال للعام الهجري الجديد



أعلن مفتي الجمهورية التونسية اليوم الاثنين، أن نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1443 هو ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وثمانية عشر دينارا ( 13818 د ) .

ويتوجب إخراج ما قدره 2,5 % على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول ( وهو العام القمري ) .

ويُدفع مال الزكاة لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصّت عليهم الآية 60 من سورة التوبة ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .

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