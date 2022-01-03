ديوان التونسيين بالخارج: الإجراءات المعتمدة بالمعابر الحدودية للتوقي من كورونا

أعلن ديوان التونسيين بالخارج في بلاغ نشره اليوم الاثنين، عن الإجراءات المعتمدة عند الدخول إلى التراب التونسي في إطار مزيد التوقي من انتشار فيروس كوفيد 19.

وبين الديوان بأنه تمّ العمل على فرض مراقبة مستمرة وديناميكية على الحدود التونسية وتشديد إجراءات دخول الوافدين.

وفيما يلي الإجراءات المعتمدة:

- إجبارية الإستظهار بجواز التلقيح من قبل الأجانب غير المقيمين، الذين تفوق أعمارهم 18 سنة و

- إجبارية الإستظهار بتحليل PCR سلبي لم يمر عليه أكثر من 48 ساعة لكل الوافدين الذين تفوق أعمارهم ست (06) سنوات.

-إقرار إجبارية الحجر الصحي لمدة 10 أيام في المراكز المخصصة للغرض بالنسبة للمقيمين غير الملقحين وإجراء تحاليل سريعة أو PCR بطريقة آلية عند الدخول.

وكشف الديوان بأنه تم تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية بالتنسيق مع الأطراف المعنية وتعزيز الحملات الإعلامية حول وسائل الحماية والوقاية فضلا عن مراقبة الوافدين بالمعابر وإجبارية ارتداء الكمامة واحترم شروط التباعد.

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