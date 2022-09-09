ديوان الطيران المدني: الرحلات بمطار قرطاج لم تُسجّل أي اضطراب او الغاء بفضل التسخير

أكد مدير الاتصال والعلاقات العامة بديوان الطيران المدني والمطارات محمد وليد بن غشام في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، عدم تسجيل اي اضطراب او الغاء للرحلات القادمة والمغادرة لمطار تونس قرطاج الدولي بفضل إقرار إجراءات منها آلية التسخير، بعد إضراب فنيي الملاحة الجوية اليوم.

وقال بن غشام إن الادارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات، اقرت الإجراءات الضرورية منها آلية التسخير لتأمين حسن سير الرحلات الجوية وعدم اضطرابها بسبب الاضراب الذي ينفذه فنيو الملاحة الجوية.

ولفت الى ان قرار التسخير يأتي للحد من انعكاسات الاضراب السلبية على مكانة الناقلة الوطنية خاصة في ظل الانتعاشة التي تسجلها بالتزامن مع عودة التونسيين المقيمين بالخارج والطلبة الى بلدان اقامتهم.

وأبرز المتحدث بأنه تم، أيضا، تكوين خليتي ازمة على مستوى مطار تونس قرطاج والإدارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات لمتابعة انتظام الرحلات والتدخل لحل أي إشكالية قائمة حرصا على سلامة الأجواء التونسية والملاحة الجوية والتي تعد من اوكد الأولويات.

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