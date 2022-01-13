د. أمين فوزي سليم: نتجه نحو ذروة الموجة الخامسة لانتشار كورونا

أكّد عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا الدكتور أمين فوزي سليم الخميس 13 جانفي 2022، أن تونس تسجل دخولا متسارعا للموجة الخامسة من انتشار فيروس كورونا وصلت نسبته اليوم إلى أكثر من 25 ٪ وانه من المنتظر أن تكون الذروة موفى فيفري وبداية مارس المقبل وذلك بسبب سرعة العدوى بمتحور أوميكرون.

وشدد سليم على ضرورة استعداد أقسام الاستعجالي بالخصوص لهذه الموجة، مؤكدا في السياق ذاته أن الإصابات وإن كانت مرتفعة فإنها لن تكون خطرة.

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