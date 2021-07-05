د. الدوعاجي: أعملوا حجر صحي لأولادكم

دعا طبيب الأطفال المختص في طب الولدان ورئيس جمعيّة طب الأطفال محمد الدوعاجي اليوم الاثنين، الأولياء إلى القيام بحجر صحي لأولادهم بالمنزل، معربا عن استغرابه من وجود أولياء مع أطفالهم في الفضاءات التجارية الكبرى .

وأكد الدكتور أن ‘الدلتا’ السّلالة المتحوّرة من فيروس كورونا نسبة عدواها تفوق 60 بالمائة مقارنة بالسلالات السابقة بالنسبة لجميع الفئات العمرية بما فيها فئة الأطفال والرضع.

وأشار الدوعاجي إلى أن الأطفال يُصابون بنسبة 4% من مجموع الكبار، مبينا بأن عدد المرضى الكبار ازداد كثيرا لذلك ازداد معه المصابون الأطفال .

وقال الدكتور إن عدد المصابين الأطفال بالفيروس بلغ 15000 طفل منذ بداية الجائحة.

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