د. العلويني يُرجّح أن تكون السلالة الهندية هي المهيمنة في الفترة القادمة

رجح الدكتور ورئيس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية بالبرلمان سابقا سهيل العلويني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021، أن تكون السلالة الهندية « دلتا » هي السلالة المهيمنة بمختلف جهات البلاد في الفترة القادمة لاسيما وأن هذه السلالة تتميز بسرعة الانتشار وهو ما يقتضي حسب تقديره الاستعداد المسبق لكل السيناريوهات الممكنة.

كما دعا الدكتور إلى ضرورة توفير الأكسجين الطبي للمصابين بالفيروس في منازلهم لتخفيف الضغط على المستشفيات التي تشهد جلها اكتظاظا وضغطا كبيرين على أسرة الأكسجين، مشددا في هذا الصدد على ضرورة أن تتولى وزارة الصحة استيراد كميات كافية من الأكسجين الطبي في أقرب الآجال.

وشدد العلويني على ضرورة تطبيق الإجراءات بصرامة من أجل كسر حلقة العدوى من خلال منع التنقل بين الجهات والالتزام بالحجر الصحي الشامل والموجه بعدد من المناطق ومنع التجمعات وإقامة الحفلات لتطويق الوضع الوبائي بالبلاد.

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