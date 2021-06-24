د. المسعدي: السلالة الهندية أشرس وأخطر انتشارا وتسونامي كوفيد يجتاح تونس

أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا الدكتور امان الله المسعدي في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الخميس، أن السلالة الهندية تعتبر أشرس واخطر انتشارا من السلالة البريطانية، مذكرا بالسيناريو الهندي في مواجهته للسلالة.

وقال الدكتور إن اللجنة العلمية لمجابهة كورونا تجتمع صباح اليوم للنظر في نتائج التقطيع الجينيّ ومختلف التدابير التي سيتمّ اقرارها بعد ذلك.

وبين أمان الله المسعدي بأن الوضع الوبائي في الجمهورية يمس من الأمن القومي الصحي لتونس، وتسونامي كوفيد يجتاح تونس حاليا.

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