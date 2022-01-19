د. المسعدي: خطر أوميكرون يتمثل في سرعة انتشاره وهناك فشل في تطبيق جواز التلقيح

أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا الدكتور أمان الله المسعدي لقناة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، أنّ خطر المتحور أوميكرون يتمثل في سرعة انتشاره لأنه يمكن أن يتسبب في وقت وجيز في إصابة الكثير من الأشخاص وهو ما يُؤدي إلى شلل في المؤسسات الصحية.

كما أقر المسعدي بوجود فشل في تطبيق جواز التلقيح، مؤكدا تراجع عدد المقبلين على التلقيح .

وأكد المسعدي أنه لا خوف على التلاميذ وعلى الإطار التربوي من سلالة أوميكرون، معتبرا أن القرارات المتخذة في علاقة بحظر التجوال جاءت كي لا تخلق إطارا سانحا لظهور سلالة جديدة وأن الإقرار بمواصلة الدروس هدغه تمكين الأطفال من العلم ورفع الجهل، على حد تعبيره

وأشار المسعدي إلى أنه لا ضرورة لتلقيح الأطفال من 5 إلى 12 سنة، موضحا بأن الخيار هو خيار الأولياء .

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