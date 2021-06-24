د.المسعدي: توقعات بأن تتجاوز وفيات كورونا 17 ألف شخص منتصف جويلية

أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أمان الله المسعدي في حوار على قناة التاسعة مساء اليوم الخميس، أن اللجنة العلمية اقترحت على اللجنة الوطنية في حالة استحالة اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل في كامل البلاد، فرض حظر صحي شامل في المناطق التي بها مؤشرات تم الاتفاق عليها سابقا (ذات معدل إنتشار عدوى مرتفع جدّا) .

وتوقع المسعدي أن يفوق عدد وفيات كورونا إلى حدود موفى جوان 15000 وفاة، وأن يتم تسجيل أكثر من 17000 وفاة إلى حدود 15 جويلية المقبل.

كما أعلن المسعدي أن اللجنة العلمية اقترحت بعث قانون للطوارئ الصحية لخلق إطار قانوني للغرض.

كلمات البحث :المسعدي;كورونا;وفيات