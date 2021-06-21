د. جليلة بن خليل تنفي تسجيل سلالة جديدة لكورونا في القيروان

أكدت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا جليلة بن خليل في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الاثنين، أن الوضع الوبائي في القيروان في تفاقم على غرار عديد المناطق بمختلف ولايات الجمهورية.

وبينت بن خليل بأن لتقطيع الجيني الذي أجري في القيروان أظهر إلى حد اللحظة السلالة البريطانية، مشيرة إلى أنه سيتم بصفة آليا توجيه عينات من المصابين بفيروس كورونا لإجراء التحاليل والتثبت من إمكانية وجود تحويرات في السلالة.

وشددت بن خليل على ضرورة التسريع في جلب التلاقيح، معتبرة أن التلقيح للفئات العمرية المتقدمة في السن يفسر تغير الفئة العمرية للمقيمين بالمستشفيات حاليا.

كلمات البحث :القيروان;سلالة;كورونا