د. بوجدارية: المصاب بالمتحور الهندي « دلتا » يُعدي من 5 إلى 10 أفراد

أكد رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة الدكتور رفيق بوجدارية في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن الموجة الحالية التي تعيش على وقعها تونس عنيفة وقوية ونسبة العدوى فيها مرتفعة جدا، حيث يُعدي الشخص الواحد من 5 إلى 10 أفراد.

وشدد الدكتور على أن هذه الموجة تتسبب مباشرة في تعبئة المستشفيات وفي تسجيل نسبة وفيات كبيرة.

وبين د. بوجدارية بأن المتسبب في هذه الموجة هو المتحور الهندي اي الفيروس دلتا، والموجود حاليا في 95 بلدا و أصبح الاول في بريطانيا بعد ما أزاح صاحب الميدان (السلالة البريطانية) .

وأضاف الدكتور: « الفيروس دلتا يمرضو به غير الملقحين بنسبة الثلثين 67٪ أي أن التلقيح يحمى منو ..و يدخل السبيطار اللي موش ملقحين بنسبة الثلثين » .

واعتبر الدكتور بأنّ الحلّ الوحيد لمحاربة هذا الفيروس هو الحجر الصحي الشامل لثلاثة أسابيع كحد أدنى مع قرارات اجتماعية مرافقة.

واقترح الدكتور إكتتابا وطنيا لشراء التلاقيح.

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