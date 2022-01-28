د. بوجدارية: ذروة انتشار أوميكرون متواصلة في تونس إلى 4 أسابيع أخرى

نبّه رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة الدكتور رفيق بوجدارية في تصريح لوكالة افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، إلى أن ذروة انتشار المتحول أوميكرون لازالت متواصلة في تونس الى 4 أسابيع أخرى حيث تبقى كل السيناريوهات السيئة مطروحة.

وبين بوجدارية بأن الضغط على أقسام الاستعجالي بالمستشفيات العمومية في تصاعد وأغلبية الوافدين عليها من فئة المسنين الذين لم يتلقوا التلقيح المضاد للكورونا أو لم يستكملوه.

وأبرز الدكتور بأن المستشفيات العمومية التي تقع بالولايات الكبرى بالخصوص تعاني ضغطا كبيرا حيث استنفذت ما يعادل 70 بالمائة من طاقة استيعابها وهو ما تسبب بدوره في تضاعف الإقبال على أسرة الإنعاش و الأكسيجين.

واعتبر الدكتور أن المسنين البالغة أعمارهم 65 سنة فما فوق و الذين يعانون من أمراض مزمنة ولم يتلقوا التلقيح المضاد لفيروس كورونا أو لم يستكملوه يشكلون الأغلبية الساحقة التي تعاني من مضاعفات حادة جراء الاصابة بفيروس كورونا مما يستوجب بالضرورة إقامتهم بالمستشفى.

كلمات البحث :أوميكرون;بوجدارية;تونس