د.جليلة بن خليل: 3 ولايات قد تلتحق بالحجر الصحي الشامل

أكدت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتورة جليلة بن خليل في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الجمعة، أن هناك ولايات مهددة بالالتحاق بولاية القيروان على غرار ولاية أريانة ومنوبة ونابل نظرا لتسارع نسق الإصابات بها.

وأعربت بن خليل عن استياء أعضاء اللجنة العلمية من عدم تطبيق الإجراءات المُعلن عنها من قبل السلطات.

وقالت بن خليل إن اللجنة العلمية اقترحت الترفيع في ساعات حظر الجولان ليُصبح من الساعة السابعة مساء عوضا عن العاشرة ليلا على الصعيد الوطني.

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