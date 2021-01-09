د. هشام عوينة: وصلنا لمرحلة خطيرة وبدينا نختارو شكون ندخلو للإنعاش

أكد رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى شارل نيكول الدكتور هشام عوينة في حوار مع النشرة الرئيسية للأخبار على القناة الوطنية اليوم السبت 09 جانفي 2021، أن الوضع الوبائي في تونس أصبح حرجا جدا وأن أقسام الانعاش والأوكسيجان أصبحت مكتظة وأنهم أصبحوا يختارون الحالات المصابة التي يمكن نقلها إلى أقسام الإنعاش.

وقال الدكتور عوينة « الوضع حرج وبدينا نختارو شكون الي ربما نجمو نقلوه لقسم الإنعاش وهي وضعية حتى طبيب ما يرضاها لنفسو ».

وبين الدكتور بأن الأرقام المقدمة بخصوص عدد الإصابات بفيروس كورونا ليست الأرقام الحقيقية وهي تفوق الأرقام المعلنة ومرشحة للارتفاع.

وشدّد الدكتور عوينة على أنّ هذه المرحلة تستوجب الخوف من الفيروس وأخذ الاحتياطات اللازمة وليس أن نتعايش معه مثلما يردّد الكثيرون.

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