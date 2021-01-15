ذاكر لهيذب: الحالة الصحية لسامية عبو حرجة جدا

أكد الدكتور ذاكر لهيذب في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الجمعة، أن الحالة الصحية للنائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية حمودة عبو حرجة جدا، معتبرا أن « حياتها في رقبة من مارس العنف ومن حرض على العنف ومن غطى على العنف » .

وبين لهيذب بأن تأثيرات إضراب الجوع في يومه السادس بدأت تظهر على مستوى القلب والاعصاب

ووصف لهيذب الحالة الصحية لكل من النائبين زياد غناي وأمل سعايدي بغير المسقرة، مشيرا إلى أن النائب غناي يعاني من ارتفاع في ضغط الدم فيما كانت النائب أمل سعايدي قد وضعت مؤخرا مولودها وهي في وضع صحي صعب .

يُشار إلى أن وحدات الإسعاف حضرت للبرلمان للمرة الثانية على التوالي بسبب تعكر الحالة الصحية للمعتصمين، بعد مرور 112 ساعة على إضراب جوع للنائبة سامية حمودة عبو، و96 ساعة إضراب جوع للنائبة أمل سعيدي و 72 ساعة لإضراب جوع النائب زياد الغناي.

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