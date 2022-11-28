رأس الجدير: إحباط تصدير 21.5 طنا من المواد الفلاحية المدعمة خلسة

تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من إحباط محاولة التصدير خلسة لـ21.5 طنا من المواد الزراعية (الخاصة بمادتي القصيبة والمعدنوس) مخفية داخل شاحنة تحمل ترقيم أجنبي على متنها ثلاثة أشخاص وقد قام صاحب البضاعة باعتماد تصريح مغلوط حيث تفطن أعوان الديوانة إلى كمية المواد الفلاحية مخفية بآخر الشاحنة التي كانت مبردة ومحكمة الغلق.

ويشار إلى أن هذه المواد مدعمة وممنوعة من التصدير وتخضع لاجراءات خاصة من قبل وزارة الفلاحة فيما يتعلق بخزنها وتوزيعها .

وأعلنت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وتم اثر استشارة النيابة العمومية الاذن بايقاف ذوي الشبهة واحالتهم على المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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