رأس جدير: إحباط 3 محاولات لإدخال كميات من السجائر الأجنبية والمعسّل

تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من إحباط 3 محاولات متتالية للتوريد بدون إعلام لكميات من السجائر الأجنبية والمعسل مخفية بإحكام على متن ثلاث سيارات خفيفة أثناء استعدادها لإتمام إجراءات الدخول إلى التراب الوطني .

وكشفت الديوانة في بلاغ لها، بأنه تمّ إخضاع 3 سيارات ذات ترقيم تونسي إلى الكشف بالأشعة والتفتيش الدقيق، وتم العثور على 41 ألف علبة سجائر و1000 كلغ من مادة المعسل مخفية داخل مخابئ مهيأة على متن السيارات المذكورة .

كما تم تحرير محاضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بـ102 ألف دينار.

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